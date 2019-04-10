Bazı ilçelerde seçimi kazanan adayların Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilmeleri nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulunulmuştu.

Bu kişilere mazbata verilip verilmediğiyle ilgili il seçim kurullarına başvuran YSK, KHK ile ihraç edilen adaylara mazbata verilmemesini kararlaştırdı.

4 belediye başkanına mazbata verilmeyecek.

Mazbatalar, yarışı 2. sırada tamamlayan adaylara verilecek.

Kurulun kararı, ilgili kanun ve KHK'de yer alan "Bu şekilde görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, kamu, kurum ve kuruluşlarında görev alamaz" hükmü gereğince aldığı öğrenildi.

Kaynak: AA, TRT Haber