Etkin atış gücü ve üstün manevra kabiliyetiyle Türkiye'nin gururu ATAK helikopterleri her türlü hava koşulunda görevini eksiksiz olarak yerine getiriyor.

Tüm bu özellikleri sayesinde pek çok ülkenin ilgisini çekiyor.

Pakistan ile ihracat sözleşmesi imzalanmasının ardından, Brezilya'da da Rio de Janeiro'daki 12. LAAD Savunma ve Güvenlik Fuarı öncesi yaptığı gösterilerle izleyenleri hayran bıraktı.

Burun topu Türkiye'de üretilecek

ATAK helikopterlerinde kullanılan 20 milimetrelik burun topu, artık Türkiye'de üretilecek.

Savunma Sanayi Başkanlığı, 20 milimetrelik Top Geliştirilmesi Projesi kapsamında sözleşme imzaladı. Projeye göre, burun topunun tüm kritik alt sistemleri ve bileşenleri yurt içinde tasarlanacak.

Kara, deniz ve havada kullanılabilecek

Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük İcraat Programında yer alan projeye göre 30 ay içerisinde prototiplerin üretimi sağlanacak. Projeyle 20 milimetrelik döner namlulu taretli silah sistemi milli ve yerli imkanlarla tasarlanıp geliştirilecek.

Yerli üretime geçildikten sonra sistem farklı kara, deniz ve hava platformlarında kullanılabilecek.

Taarruz ve taktik keşiflerinde kullanılıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son yıllarda envanterine kattığı T-129 ATAK helikopteri, hem taarruz hem de taktik keşiflerinde kullanılıyor.

ATAK helikopteri, tamamen yerli imkanlarla üretilen silah ve güç sistemlerine sahip olmasıyla da dikkat çekiyor.

Kaynak: TRT Haber