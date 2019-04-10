Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Bu oyunlar uluslararası bazı kişilerin siber saldırısı"

Bakan Selçuk, Mavi Balina ve Momo gibi oyunlarla ilgili ailelere uyarılarda bulundu: Ailelerin şunu bilmesi lazım. Bunlar oyun değil, uluslararası bazı kişi ve kuruluşların siber saldırısı.

Mutsuz çocukların bu oyunları oynadığını söyleyen Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir çocuk eğer yardım bulamazsa, feryat ettiği halde, bağırdığı halde bir destek bulamazsa bu sefer başka tatmin noktaları arıyor ki bu oyunlar bunlardan bir tanesi. Ailelerin öncelikle çocuklarının ne yaptığını, nasıl yaptığını, ne hissettiğini, kendini ifade edip edemediğini sınaması lazım."

"Çocuk üretirse haz duyar, mutlu olur"

Çocukların üretmelerinin gerektiğini belirten Selçuk, "Bir çocuk üretirse haz duyar. Ortaya koyduğu eseri gösterirse, sergilerse bundan dolayı belirli motivasyonlar edinirse mutlu olur. O mutluluk onun bağımlı olmasına ihtiyaç duyurmaz. Bu tür tuzaklara gitmenin temel sebebi; çocuğun doyum sağlayamaması, üretememesi, haz duyamaması tatmin olamaması ile ilgili." dedi.

"Çocuklarımızı e-spor faaliyetleri ile tanıştıracağız"

Bakan Selçuk, "Dijital oyunlar kötüdür" diye bir karara varmanın yanlış olduğunu da belirtti.

Selçuk, çocukları atletizm ruhu içinde olumlu rekabeti destekleyen elektronik spor faaliyetleri ile tanıştıracaklarını açıkladı.

"Şimdilerde atletizm ruhu içinde gayet centilmenliği, olumlu rekabeti destekleyen e-spor faaliyetleri var. Atletizm ruhu ile bu tür dijital oyunları birleştiren ve kötü alışkanlıkları önleyen bazı içerikler var. Bizim bu içeriklerle çocukları tanıştırmak konusunda girişimlerimiz var."

Kaynak: TRT Haber