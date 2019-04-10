Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan farklı FETÖ/PDY soruşturmalarında, firari durumda olan şüphelilere yönelik il merkezi ve ilçelerindeki örgüt evlerinde 25 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, meslekten ihraç edilmiş 1'i 3'üncü sınf emniyet müdürü, 2'si polis memuru, 1'i doktor, 1'i avukat, 5'i emniyet gizli sorumlusu, 4'ü örgüte müzahir kurum personeli, 1'i örgütün lise mezunu ve 1'i ilçe kadın sorumlusu olmak üzere 16 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda döviz, TL, örgütsel dokümanlar, sahte kimlik, pasaport ve telefon kartları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA