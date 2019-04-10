Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıkladığı, ekonomide yapısal dönüşüm adımlarının içinde seracılıkla ilgili çalışmalar da bulunuyor.

Seracılık alanındaki ilk adım Ege Bölgesi'nde hayata geçirilecek.

Akıllı seralar geliyor

Örtü altı üretimin arttırılması için yeni adımlar atılıyor.

İzmir'in Dikili ve Bergama ilçelerinde 2 bin dönümlük alana Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi kurulacak. Bölgede çok sayıda akıllı sera oluşturulacak.

Seralar, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ısıtılacak.

Şirket Yöneticisi Arzu Şentürk Salık, "Seracılığa baktığımız zaman giderlerin dördüncü sırasında ısıtma giderleri yer alıyor. Jeotermal büyük avantaj sağlıyor, evet yatırım maliyetleri biraz fazla ama kullanım açısından işletme maliyetlerine baktığınızda kömürden 2 buçuk kat, doğalgazdan 3 buçuk kat daha ucuz bir enerji sizin için."

Sera bölgesinde 3 bin 500 kişi iş sahibi olacak

Kurulacak alanlarda kooperatifleşmeye gidileceğini de belirten Salık şöyle konuştu:

"Her zaman istediğimiz bir konuydu zaten. Kooperatif adı altında inşallah bu işte başarılı olursak çok iyi işler başaracağımızı düşünüyorum."

Proje için 1 milyar Türk lirası harcanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen proje ile seracılık eğitim merkezi, kurutma ve paketleme tesisleri kurulacak. Projeyle 3 bin 500 kişiye de iş imkanı sağlanacak.

"Örtü altı sebze üretiminin yüzde 25’inin karşılanması hedeflenecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak seracılık alanındaki yapılandırmalarla ilgili şu sözleri söylemişti:

"Özellikle mevsimsel dalgalanmalarla enflasyonla mücadelede önemli yer tutan taze meyve sebze pazarında dengeleyici unsur olması amacıyla Tarım Kredi Kooperatifi ortaklığıyla Sera AŞ kurulacak. Sera AŞ bünyesinde 2019 yılında ilk etapta 2 bin hektar teknolojik sera inşa edilecek. Orta vadede 5 bin hektar üretim alanına ulaşılırken uzun vadede örtü altı sebze üretiminin yüzde 25’inin karşılanması hedeflenecek."

Haber: Cihat Sönmez

Kamera: Serhat Alabuğa

Kurgu: Sacide Demirtaş