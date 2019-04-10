İstanbul Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Albayrak, büyük ve güçlü Türkiye ekonomisinin altyapısı için önem verdikleri reform adımlarının ilanı için bir arada olduklarını dile getirdi.

Ekonomide atılması gereken yapısal adımlar ya da reformların nasıl olacağı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Albayrak, “Bugün birçok ekonomist, akademisyenin, birçok uzmanın farklı farklı önermeler ortaya koyduğuna şahitlik ediyoruz. Binlerce maddelik eylem planlarından başlayarak çok geniş yelpazede öneri ve tavsiyelere şahit oluyoruz. Biz bu paketle bugün ekonomimizin karşılaştığı en temel sorunlara yeterli çözüm sağlayacağını düşündüğümüz düzenleme ve adımların ilk aşamasını ele aldık. Yeni ekonomi programında ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşmak için sadece 2019 yılında hayata geçirmeyi taahhüt ettiğimiz düzenleme ve adımları sizlerle paylaşacağız.” dedi.

Albayrak, “2020 yılında, yani yeni ekonomik programının ikinci yılında yine o yılı ilgilendiren, yani önümüzdeki yıl gerçekleştirmeyi planladığımız reformları seneye buluşup o adımları atacağımız programın tanıtımını seneye yapacağız.” ifadelerini kullandı.

“Güçlü bir iradeye ve uzun bir zamana sahibiz”

Bu adımları hayata geçirecek güçlü bir iradeye ve zamana sahip olduklarını dile getiren Albayrak, “Ayrıca 2018 yılında ortaya koyduğumuz bütçe disiplinimiz, türbülans döneminde tüm şartlara rağmen sağladığımız başarılı dengelenme süreci ve AK Parti iktidarlarının 17 yıllık başarılı performansı bu adımları hayata geçireceğimizin en güçlü teminatı durumundadır.” diye konuştu.

Finansal sektör

Reformların başında finansal sektör geliyor. Finansal sektör altında ilk alanımız da bankacılık sektörü olacak. Yeni ekonomik programımızda bankacılık sektörümüzün güçlü yapısını sürdürmesine ve reel sektörümüzü finanse etmeye temin etmek bu programın en önemli önceliklerinden bir tanesidir demiştik. Geldiğimiz noktada bankacılık sektörümüzün kredi hacmi 2 trilyon 513 milyar TL’dir. Geri ödemelerinde sorun beklenmeyen birinci gruptaki kredilerin toplam krediler içindeki oranı yüzde 89 seviyesindedir. İkinci gruptaki yakın izlemedeki kredilerin payı ise 276 milyar TL, yani toplam oranın içerisindeki payı yüzde 11 seviyesindedir. Bu rakamın da 107 milyar TL’lik kısmı bugüne kadar yapılandırıldı.

Üçüncü grup, yani tahsili gecikmiş ya da takip hesabında izlenen alacakların miktarı 2019 sonu itibarıyla 106 milyar TL’dir. Bu tahsili gecikmiş alacakların kredilere oranı yüzde 4,2’dir. 106 milyar TL tahsili gecikmiş alacaklar için 72 milyar TL seviyesinde tüm bankacılık sisteminde karşılık ayrılmıştır. Gerçekleştirdiğimiz mali bünye analizi sonucunda BDDK’da bu kredilerin oranının en yüksek yüzde 6 seviyesine ulaşabileceği ortaya koyulmuştur.

“Enerji Girişim Sermaye Fonu ve Gayrimenkul Fonu Kurulması'nı gündeme aldık”

Yeni yasal çerçeve, yeniden yapılandırma ve alacak tahsil süreçlerini hızlandıracak, borç ödeme kabiliyetini yitirmiş şirketlerin hızlı şekilde tasfiyesini sağlayacak. Sektörümüzün aktif kalitesini daha da iyileştirecek bir adım atıyoruz. Bankalar Birliği öncülüğünde, kamunun olmadığı bir yapıda, buranın altını çiziyorum, kamu yok, enerji ve inşaat gibi yüksek sorunlu kredilerin olduğu iki sektörde, sorunlu varlıkları alıp, borç-hisse takası ile dışarı çıkaracak ve bankaların bilançolarını temizleyeceğiz. Bunun için, Enerji Girişim Sermaye Fonu ve Gayrimenkul Fonu Kurulması'nı gündeme aldık.

Tasarruf ve sigorta

Finansal sektör başlığında hayata geçireceğimiz reformlardan bir diğeri de tasarruf ve sigorta alanı oldu. Bu dönem etkin bir tasarruf sistemi oluşturmayı çok ama çok önemli görüyoruz. Devletten başlayarak bireye kadar her alanda tasarrufları önceliklendirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Tasarruflarımızın ekonomimizin kırılganlıklarını gidermekteki en önemli araç olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda emeklilik sisteminin reforme edilmesi en önemli yapısal reformlardan birini oluşturmaktadır.

YEP kapsamında emeklilik sistemini daha sürdürülebilir hale getirmek önümüzdeki dönemde en öncelikli konularımızdan birini oluşturacak. Daha sürdürülebilir bir emeklilik sistemi vatandaşımıza ve ekonomimize birçok açıdan fayda sağlayacak. Tamamlayıcı emeklilik sistemi, vatandaşlarımıza emekliliklerinde ek gelir oluşturarak çalışma dönemlerindeki hayat standartlarını korumalarını sağlayacak. Artık vatandaşlarımız emekli olunca artık nasıl geçinirim kaygısı yaşamayacaklar. Sistemle birlikte ülkemize tasarrufu artırarak dış finansman bağımlılığını da azaltacağız. Bu da ekonomimizi dış müdahalelere karşı çok daha güçlü hale getirecek. Sistemde biriken fonların sermaye piyasaları üzerinden reel sektöre ve ülkemizin sürdürülebilir büyümesine kanalize edilmesini sağlayacağız. Artık şirketlerimiz çok daha kolay, ucuz ve uzun vadeli biçimde yeni yatırımlarını finanse edebilecekler. Aynı zamanda ülkemizi ileriye götürecek stratejik projeleri için ek kaynak da oluşturacağız.

Önümüzdeki süreçte ekonomimize bahsettiğim faydaları sağlayacak güçlü bir tamamlayıcı emeklilik sistemini hızla hayata geçirmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızın kazançlarına göre, azdan az, çoktan çok, belirleneceği zorunlu bir bireysel emeklilik sistemini, yani tamamlayıcı bir emeklilik sistemini de yeniden ele alacağız. Bu sistemle birlikte kıdem tazminatı reformunu da hayata geçireceğiz. Tüm paydaşlarımızın katılımı ile tıpkı çalışanlardan olduğu gibi işverenden de yapılacak kesintiler, Kıdem Tazminatı Fonu’nda toplanacak. Hedefimiz, her iki reformu da bu yıl hayata geçirmek ve 2020 yılından itibaren fiilen bu fonları hayata geçirmektir.

Yeni yapıyla birlikte 5 yılda, sistemde biriken fonların milli gelirin yüzde 10'unun üstüne çıkacağını öngörüyoruz.

Finansal sektörün daha sağlıklı işleyişini sağlamak için reel sektör alanında bazı adımlar atacağız.

Sera AŞ kurulacak

Gıda enflasyonu ile mücadele için en önemli yapısal reformumuz Tarımda Milli Birlik Projesi olacak. Taze meyve sebze pazarında dengeleyici unsur olması amacıyla Tarım Kredi Kooperatifi ortaklığıyla Sera AŞ kurulacak.

Verilecek desteklerle 47 milyon olan küçükbaş hayvan varlığımız 4 yıl içinde 100 milyona yükseltilecektir.

Vergi dönüşümü

Yeni Vergi mimarimizde istisna ve muafiyetleri azaltacağız. Kurumlar Vergisi'ni kademeli olarak düşüreceğiz. Daha adaletli bir vergi sistemi için, gelire göre artan oranlarda vergilendirmeyi sağlayacağız. Özellikle beyannameyi yaygınlaştıracak ve gelir artışlarının sağlayacağı potansiyel ile dolaylı vergileri azaltıp, dolaysız vergileri artırarak verginin tabana yayılmasını sağlayacağız.

Lojistik Master Planı hazırlanacak

Varlık Fonunca, ülkemizi uluslararası ticarette bölgesel lojistik üs haline getirmek amacıyla Lojistik Master Planı hazırlanacak. Turizm Master planı ile 4 yıl içerisinde 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm gelirine ulaşma hedefi gerçekleştirilecek.

Kaynak: TRT Haber