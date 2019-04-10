Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehre Zümrüt Selçuk, "Ocak ayından bugüne yaklaşık 300 bin kişiyi İŞKUR aracılığıyla özel sektörde işe yerleştirdik. Bu sayının ne mutlu ki 3'te biri kadınlarımız, yine 3'te biri de gençlerimiz." dedi.

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