Ekonomi
Yılın ilk üç ayında 300 bin kişi istihdam edildi
10 Nisan 2019 Çarşamba 11:01 - Son Güncelleme 10 Nisan 2019 Çarşamba 11:04
2019 yılının ilk üç ayında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla özel sektörde 300 bin kişi işe yerleştirildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehre Zümrüt Selçuk, "Ocak ayından bugüne yaklaşık 300 bin kişiyi İŞKUR aracılığıyla özel sektörde işe yerleştirdik. Bu sayının ne mutlu ki 3'te biri kadınlarımız, yine 3'te biri de gençlerimiz." dedi.
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