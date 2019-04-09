Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarında artış
09 Nisan 2019 Salı 22:30 - Son Güncelleme 09 Nisan 2019 Salı 22:30
Benzinin litre fiyatında 13, motorinin litre fiyatında 6 kuruş artış yapıldı. Fiyatlardaki değişiklik bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Son güncellemelerle birlikte benzin fiyatları 13 kuruş, motorin fiyatları da 6 kuruş arttı.
Motorin ve benzin fiyatlarındaki değişiklik 10 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak.
Artışların rafine çıkış fiyatlarındaki değişiklikten kaynaklandığı belirtildi.
Kaynak: TRT Haber
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