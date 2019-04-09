Ekonomi de dünyada yaşanan hızlı bir dijital dönüşümün içerisinde. 3 trilyon dolarlık bir piyasaya ulaşan dijital ekonomi platformu; üretici ve tüketicileri sanal ortamda bir araya getiriyor.

Amaç ekonomiye katkı sağlamak

Microsoft Türkiye Kamu Sektörü Genel Müdür Yardımcısı Dr. Erdem Erkul, dijital ekonominin temel amacının ekonomiye katkı sağlamak olduğunu belirterek, "Dijital ekonomiden kasıt yer, mekan ve zamandan bağımsız bir şekilde ürünlerinizi ticarete dönüştürüp ekonomiye katkı sağlamak" dedi.

Her 10 şirketten 1'i ticari işlemlerini internet üzerinden gerçekleştiriyor.

2025'te dünya gelirlerinin yüzde 24'ünün dijital ekonomiden sağlanacağı tahmin ediliyor.

Finanstan sağlığa, turizmden ulaşıma hayatın pek çok alanında dijitalleşme artıyor.

Türkiye'nin hacmi 1 yılda yüzde 44 büyüdü

Türkiye de son dönemde pek çok sektörde dijital ekonomiye yöneldi. E- ticaret hacmi son bir yılda yüzde 44 büyüdü.

Geçen yıl dünyadaki 10 büyük teknoloji birleşmesinden 2'si de Türkiye'de gerçekleşti.

Erkul, şunları söyledi:

"Türkiye'de de gerek elektronik ticaret ortamında baktığımız zaman gerek bilgi ve iletişim teknolojileri sektör rakamlarına baktığımız zaman yaklaşık 40-45 milyar dolarlık bir hacme sahibiz."

Hedef ilk 10'a girmek

ABD, Çin ve Japonya ekonomide dijitalleşmenin öncülerinden. Almanya, İngiltere, Fransa ve Güney Kore de son yıllarda atağa geçen ülkeler arasında.

Türkiye'nin hedefi ise ilerleyen dönemde dijital ekonomide ilk on ülke arasında yer almak.

Haber: İpek Ezgi Başalan

