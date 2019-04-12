Türkiye
FETÖ firarisi kadın Kayseri'de yakalandı
12 Nisan 2019 Cuma 14:03 - Son Güncelleme 12 Nisan 2019 Cuma 14:07
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadın şüpheli tutuklandı.
Nevşehir'deki soruşturma kapsamında FETÖ'nün kadınlardan sorumlu üyesi olduğu öne sürülen M.Ö, Kayseri'de kaldığı evde gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından Kayseri Adliyesine sevk edilen M.Ö, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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