Diyanetten 'bayram namazı öncesi kesilen kurbanlar geçersizdir' uyarısı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, hem halka hem de Hakk'a yakınlık olan kurbanın mali bir ibadet olduğunu söyledi.

Kurbanın ibadet maksadıyla Allah'ın rızasını gözeterek belirlenen hayvanların kesimini ifade ettiğini anımsatan Bozkurt, farklı kurbanların olduğunu, Kurban Bayramı içerisinde kesilen kurbanın ise "udhiyye" diye isimlendirildiğini bildirdi.

Udhiyye kurbanının, Kurban Bayramı namazıyla kesilmeye başlandığını aktaran Bozkurt, "Hanefilere bayramın üçüncü günü, gün batımına kadar, Şafiilere göre de dördüncü güne kadar kesilebilir." bilgisini paylaştı.

Vekaletle kurban kesen bazı kurumların taahhütlerini yerine getirmek için aceleci davrandıklarını dile getiren Bozkurt, "Vekalet verenlerin vekili konumunda olan kurum ve kişiler, müvekkilinin hassasiyetine riayet etmeli. Vekalet verenler normalde kurbanını Kurban Bayramı'nda, namaz sonrasında kesecekti. Bu yüzden vekalet alan kurumlar da aynı hassasiyete riayet etmeli. Yani bayram namazından önce kurban kesmemeliler. Bayram gününden ve bayram namazından önce kesilen kurbanlar geçersizdir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bayram gecesinde kesilen kurbanlar geçerli değil"

Her ibadetin bir zamanının olduğunu vurgulayan Bozkurt, "Arife günü hatta bayram gecesinde kesilen kurbanlar geçerli değil. Onun için bu hassasiyeti gözetmek gerekir. Bu namaz vakti girmeden namaz kılmak gibidir. Kurbanları asaleten ve vekaleten kesenler bunu dikkate almalı." diye konuştu.

Vekaleten kurban kesenlerin güvenilir kurum ve kuruluşları tercih etmesinin önemli olduğunun altını çizen Bozkurt, "Vekaletle kurban kesenler kapsamlı vekalet vermeli. Yani kendisi adına kurban şartlarını taşıyan bir hayvanın alınıp usulüne uygun kesilmesi ve kesilen bu kurbanın etlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması noktasında vekalet vermeli. Kurban kesim organizasyonunu yapamayacak ve imkanları kısıtlı olanlar değil, güven telkin eden, becerikli kurum ve kuruluşlar tercih edilmelidir." ifadesini kullandı.