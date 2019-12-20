Türkiye
Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı personel alacak20 Aralık 2019 Cuma 04:35 - Son Güncelleme 20 Aralık 2019 Cuma 04:40
Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı personel alacak. Avrupa Birliği Başkanlığı'na 22, Sağlık Bakanlığı'na ise 24 uzman yardımcısı alınacak.
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'na, merkez teşkilatında görev yapmak üzere 22 Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alınacak.
Başvurular, 23 Aralık'ta başlayacak 10 Ocak'ta sona erecek.
Sağlık Bakanlığı ise merkez teşkilatında boş bulunan kadrolarda çalıştırılmak üzere toplam 24 sağlık uzman yardımcısı alacak.
Özel yarışma sınavı ile alınacak adaylar 15-27 Ocak tarihleri arasında başvurabilecek.
İki bakanlığın da sınav başvuruları bakanlıkların internet sayfalarından yapılacak.
Personel alımlarıyla ilgili ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak: TRT Haber