Türkiye
Balıkesir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı20 Aralık 2019 Cuma 03:20 - Son Güncelleme 20 Aralık 2019 Cuma 03:21
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.
[Fotoğraf: AA]
Ege Denizi'nde Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Midilli Adası'na doğru giden lastik botu, Ayvalık'ın Maden Adası açıklarında durdurdu.
Ekipler, bottaki 15'i çocuk, 8'i kadın olmak üzere 35 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Kaynak: AA
Etiketler: balıkesir ayvalık düzensiz göçmen