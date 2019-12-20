Kozan-Adana kara yolu Mansurlu yol Kavşağında Alptuğ Açıkgöz'ün kullandığı otomobil ile Abdurrahman Öztekin idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücü Abdurrahman Öztekin olay yerinde hayatını kaybederken, diğer sürücü Alptuğ Açıkgöz ile her iki otomobilde bulunan Mazlum Bilek, Mahmut Orhan, Abubekir Orhan yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araç içinde sıkışan Öztekin'in cesedi ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA