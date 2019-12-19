Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından öğle saatlerinde Ankara adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'e ifade veren şüphelilerden 16'sı, tutuklamaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bir kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 10 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Aralık'ta, suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 26 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş, şüphelilerden 17'si Ankara, İstanbul, Bursa ve Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Aylık 64 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin, parayı döviz ya da Bitcoin satın alarak yurt dışına kaçırdıkları tespit edilmişti.

Kaynak: AA