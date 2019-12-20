Türkiye
İznik'te kaçak kazı yapan 15 kişi gözaltına alındı20 Aralık 2019 Cuma 02:38 - Son Güncelleme 20 Aralık 2019 Cuma 02:40
Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yapan 15 kişi yakalandı.
Mahmudiye Mahallesi'nde kaçak kazı yapılarak define arandığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri, söz konusu bölgeye gitti.
Ekipler, 35 metre derinlikteki bir mağarada kaçak kazı yapan 15 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: bursa iznik Kaçak kazı Mahmudiye Mahallesi