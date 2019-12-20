Ormanlı Mahallesi mevkiinde Terkos Gölü'nde kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 arkadaşın bindiği balıkçı kayığı, bir süre sonra alabora oldu. Kayığın alabora olduğunu fark eden başka bir balıkçı, söz konusu kişilerden birini kurtardı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kurtarılan kişiyi Çatalca Devlet Hastanesine kaldırdı.

İtfaiye ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı sualtı ekipleri ise kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki yoğun sis nedeniyle ara verilen arama kurtarma çalışmalarına sabah saat 08.00'de yeniden başladı. Çalışmalar sonucu 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: AA