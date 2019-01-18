Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Çekilme süreci, terör örgütü YPG'ye hizmet etmemeli, sahada oldu bittiler yaşanmamalı. Askeri ve sivil makamlar arasındaki görüşmeler devam edecek" dedi.

"Münbiç'e rejimin girmesine izin verilmemeli" diyen Sözcü Aksoy, "Bu saldırı Münbiç yol haritasının ve bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesi ihtiyacını bir kez daha ortaya koydu" açıklamasında bulundu.

Sözcü Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 6 Şubat tarihinde ABD'ye gideceğini belirtti.

Kaynak: TRT Haber