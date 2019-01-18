Suriye'deki iç savaşın izlerini bedenlerinde taşıyanlar için Cerablus'ta protez merkezi açıldı. Türkiye'deki yardım kuruluşlarının açtığı merkezde, iç savaş kurbanlarına ücretsiz protez yapılıyor.

Hannan Vaiz de iç savaşta bacağını kaybeden mağdurlardan biri.

Vaiz, protez merkezinde önce ön muayeneden geçirildi, hangi protezin uygun olduğuna karar verildi. Daha sonra ölçüleri alınıp, protez yapmak için çalışmalara başlandı. Protez bacağı 2 günde tamamlandı.

83 engelliye protez takıldı

Bugüne kadar Cerablus'ta yaşayan 83 engelliye Türkiye'de protez takıldı.

Cerablus'ta açılan merkezle tüm savaş mağdurlarına protez takılması hedefleniyor.

Kaynak: TRT Haber