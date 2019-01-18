Bazısı bir heves, bazısı da karne hediyesi olarak satın alınıyor. Hepsi birbirinden güzel ve dost canlısı. Onların ortak kaderiyse, sahiplerinin canı sıkılınca sokağa atılıp ölüme terk edilmeleri.

Sokaklar, sahibini arayan hayvanlarla dolu

Türkiye'de her yıl binlerce kedi ve köpek, sokağa terk ediliyor. Özellikle kış aylarında tatil yörelerinde sokaklar, sahibini arayan bu çaresiz hayvanlara kalıyor. Sokaklarda ölüm kalım mücadelesi veren hayvanların imdadına hayvanseverler koşuyor.

Ancak terk edilmenin yarattığı travmayı telafi etmek mümkün değil. Pek çoğunun bağışıklık sistemi travmaya bağlı olarak zayıflıyor ve kısa sürede hastalanarak ölüyor.

Hayvansever Türkan Dağdelen, hayvanların göz göre göre ölüme terk edildiğini belirterek şunları söyledi:

"Hayvanlar evde büyümüş, evde yatakta yatmış, çoluk çocukla büyümüş yani aynı sofradan yemek yemişler, bu hayvanların barınağa geldiğini düşünün, barınaktaki imkanları düşünün. Burada göz göre göre ölen, intihar eden kedi ve köpekler oldu, bunlar yüzlerce dolara pet shop denilen yerlerden alınan hayvanlar."

Terk edilmeyi önleyecek çip uygulaması geliyor

Ancak çabalar, ilgiye muhtaç hayvanların sadece karnını doyurmaya yetiyor. 300 kapasiteli barınaklarda 400-500 köpek kalıyor. Çalışan gönüllü sayısı yetersiz olduğundan hayvanlarla ilgilenmek mümkün olmuyor. Şanslı olanlar, yeniden sıcak bir yuvaya kavuşuyor.

Çip uygulaması hayvanların terk edilmesini engelleyecek en etkili önlem olacak.

Veteriner Erhan Gökdağ, uygulama sayesinde hayvanların sokağa atımasının önüne geçileceğini belirterek şunları söyledi:

"Çip ufak bir pirinç tanesi kadar bir sayısal koddan oluşan bir parçacık. Bunu deri altına yerleştiriyorsunuz ve ömür boyu bu numara bu hayvanla birlikte gidiyor. Siz bu hayvanı dışarıya saldığınız anda zaten o yakalandığında, çip okutulduğunda direkt kayıtlardan bu hayvanın sahibi ortaya çıkacak. Dolayısıyla bu zincirin halkasını burada kesmiş olursunuz."

Son 14 yıldan bu yana 335 bin hayvan yuvaya kavuştu

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de yerel yönetimlere ait 234 hayvan barınağı bulunuyor. Bu barınaklarda 2004 - 2018 yılları arasında yaklaşık 335 bin hayvan sahiplendirildi.

1 milyon 452 bin sokak hayvanı aşılandı, 1 milyon 161 bini kısırlaştırıldı. Barınaklarda aşılanıp rehabilite edilen hayvanlar, kaydedildikten sonra yeniden alındıkları ortama bırakılıyor.

Haber: Gül Benli

Görüntü: İsmail Dostoğlu, Ercan Gülebastı

Kurgu: Elif Sağlıksunar