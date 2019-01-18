Türkiye

Türkiye genelinde 21 bin okul servisi denetlendi

18 Ocak 2019 Cuma 10:14 - Son Güncelleme 18 Ocak 2019 Cuma 10:16

Türkiye genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda denetlenen 21 bin 78 okul servisinden bin 70'inin sürücüsüne ceza yazıldı, 167 araç ise trafikten men edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda, 21 bin 78 okul servisinin denetlendiği belirtildi. Açıklamada, 21 bin 78 okul servisinden bin 70'inin sürücüsüne ceza yazıldığı, 167 aracın ise trafikten men edildiği ifade edildi. Kaynak: AA

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