Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada, "3600 ek gösterge çalışmalarımız Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlıklarımızla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, İŞKUR'un 2018 yılında bir rekora imza attığını da söyleyerek, geçen yıl 1 milyon 250 bin kişinin istihdam edildiğini açıkladı.

Emekli aylığı

Selçuk, "Dosya bazında artık bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak. Şubat ayında aylıklara yansıyacak." diye konuştu.

Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeye ilişkin şunları söyledi: "Gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında."

Kaynak: AA