Tokat'tan İzmir'e giden Emre Ş. idaresindeki yolcu otobüsü, sürekli olarak arızalanınca yolcular durumu firmaya şikayet etti. Firmadan gerekli yardımı göremeyen yolcular, durumu polise bildirdi.

Otobüs, Kırıkkale'de trafik kontrol noktasında polis ekiplerince durduruldu.

Polis, otobüsün birçok donanımının ve ışık aksamında da arıza olduğunu tespit etti.

Otobüs firmasına "güvensiz yolcu taşımak" suçundan 3 bin 230, ışık aksamı ve araç donanımın arızalı olmasından dolayı 3 bin 426 lira para cezası kesildi. Toplamda 6 bin 656 lira para cezası uygulanırken, otobüs ise trafikten men edildi.

"Direksiyon dönmüyor, yağ azalıyor diye sürekli duruyorduk"

Çorum'dan otobüse binen Burcu Çimen, "Otobüste bindiğimiz andan itibaren bir sıkıntı varmış sanırım. Ben 3 saat sonra katıldım yolculuğa. Direksiyon dönmüyor, yağ azalıyor diye sürekli duruyorduk. Yağ takviye ediyorlardı, biz de ilgili firmayı arayıp otobüsü değiştirmesini rica ettik. 5 kişiden fazla aradık ama bir sonuca ulaşılamadı. En sonunda polis durdurdu. Şimdi gecenin bir vakti çoluk çocuk rezil olduk. Yolda kaldık, gidemiyoruz. İzmir'e çok yolumuz var zaten ne yapacağız bilmiyoruz." ifadesini kullandı.

"Arabada bir takım sıkıntılar var"

Tokat'tan İzmir'e seyahat eden Ayhan Çimen de "Stopları falan yanmıyor. Arabada bir takım sıkıntılar var. Direksiyonunda da problemi var aracın, dönmüyor. Bu yüzden de polis arkadaşlar bağladı." dedi.

Saatlerce trafik kontrol noktasında bekleyen 40 yolcu ise firmaya ait başka bir otobüsle yoluna devam etti.