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Türkiye
İHA 13.04.2024 14:20

Direksiyon başında bilincini kaybeden sürücü 3 otomobile çarptı

Bursa’da seyir halinde olan otomobilinin direksiyonunda bilincini kaybeden sürücü, 3 otomobile çarparak durabildi. Kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Direksiyon başında bilincini kaybeden sürücü 3 otomobile çarptı
[Fotograf: İHA]

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi Merinos mevkiinde meydana geldi.

Oktay Kambay otomobili ile seyir halindeyken bilinç kaybı yaşadı. Kambay, önce Emirhan D. yönetimindeki otomobile çarptı. Bilinci yerinde olmayan Kambay, Nurettin Ö. yönetimindeki kamyonete ve başka bir otomobile çarparak durabildi.

Kazada, ikisi çocuk 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk müdahaleler sonrası Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların, hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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