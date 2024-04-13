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Türkiye
AA 13.04.2024 14:09

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde trafik yoğun seyrediyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren sürücülerin dönüşe geçmesiyle akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde trafik yoğun seyrediyor
[Fotograf: AA]

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu sürüyor.

Otoyolun Bolu geçişi İstanbul istikametinde Gerede, Yeniçağa Köroğlu rampaları, Rüzgarlı, Dağkent, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde trafik yoğun akıcı seyrediyor.

Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda da hasarlı trafik kazaları nedeniyle zaman zaman trafik akışı yavaşlıyor.

Otoyolun Ankara istikameti ile D-100 kara yolunun her iki yönünde ise yoğunluk görülmüyor.

Otoyolun Düzce kesiminde de İstanbul istikametinde araç hareketliliği yaşanıyor.

Bolu Dağı Tüneli çıkışı ile 1, 2, 3 ve 4. viyadüklerde akıcı yoğunluk oluşuyor. Üçköprü, Kaynaşlı ve Düzce gişeleri ile Gümüşova rampalarında yoğunluğun arttığı görülüyor.

Sakarya ve Kocaeli kesiminde trafik normal

Otoyolun Sakarya ve Kocaeli kesiminde ise trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.

Öte yandan Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde yoğunluk oluşuyor.

Dönüş yoluna çıkanlar, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde yoğunluğa neden oluyor.

Karadeniz illerinden Kocaeli, Sakarya ve İstanbul gibi kentlere gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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