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Türkiye
İHA 31.07.2023 05:29

Direğe çarpan araç hurdaya döndü: 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara’nın Sincan ilçesinde refüj ortasında bulunan yön levhasının direğine çarpan araç hurdaya döndü. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Direğe çarpan araç hurdaya döndü: 1 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]

Mareşal Çakmak Mahallesi Atatürk Caddesi’nde gece saatlerinde gerçekleşen olayda  Etimesgut’tan Sincan istikametine gitmekte olan Z.T. yönetimindeki araç, önce refüje girdi.

Ardından refüjde bulunan orta yön levhasının direğine çarptı.

Direğe çarpan araç hurdaya döndü: 1 kişi hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarları ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk incelemelerin ardından aracın yolcu koltuğunda bulunan Y.Ç. isimli şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen aracın şoförü Z.T. ise sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkartıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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