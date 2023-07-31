Yangında patlayan tüp parçasının isabet ettiği kadın yaralandı

Ovaşeyhler Köyü Karani Mahallesi'nde meydana gelen oalyda Mehmet Yiğit'e ait prefabrik evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, arazöz ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yangında patlayan tüpün parçası dışarıda bekleyen Nuray Yiğit'e isabet etti.

Yaralanan kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.