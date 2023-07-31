Açık 19.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 31.07.2023 02:19

Yangında patlayan tüp parçasının isabet ettiği kadın yaralandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde prefabrik evdeki yangında patlayan tüpün parçasının isabet ettiği kadın hastaneye kaldırıldı.

Yangında patlayan tüp parçasının isabet ettiği kadın yaralandı
[Fotograf: İHA]

Ovaşeyhler Köyü Karani Mahallesi'nde meydana gelen oalyda Mehmet Yiğit'e ait prefabrik evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, arazöz ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yangında patlayan tüpün parçası dışarıda bekleyen Nuray Yiğit'e isabet etti.

Yaralanan kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

ETİKETLER
Karabük
Sıradaki Haber
Bilecik'te otomobil takla attı: 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:46
Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 3 yaralı
02:29
Bilecik'te otomobil takla attı: 3 yaralı
01:05
Hipodromda at sahipleri küreklerle birbirine saldırdı: 6 yaralı
00:52
Kuveyt Dışişleri Bakanı ile Irak Meclis Başkanı parlamenter diplomasinin etkinleştirilmesini görüştü
00:42
İstanbul'da kavgayı ayıran polis memuru silahla bacağından vuruldu
00:49
Danimarka, dini temelli saldırılara karşı önlem almayı değerlendiriyor
Yamaç Paraşütü Dünya Kupası, Hasan Dağı'nda başladı
Yamaç Paraşütü Dünya Kupası, Hasan Dağı'nda başladı
FOTO FOKUS
Saraybosna'daki "Umut Tüneli" 30 yaşında
Saraybosna'daki "Umut Tüneli" 30 yaşında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ