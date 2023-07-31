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Türkiye
İHA 31.07.2023 00:58

Hipodromda at sahipleri küreklerle birbirine saldırdı: 6 yaralı

İzmir Buca’da bulunan hipodromda at sahipleri arasında sıra nedeniyle kavga meydana geldi. Küreklerle birbirine saldıran kalabalık grupta 6 kişi yaralandı.

Hipodromda at sahipleri küreklerle birbirine saldırdı: 6 yaralı
[Fotograf: İHA]

Dün, Şirinyer Hipodromu’nda meydana gelen olayda atlarını muayene ettirmek isteyen at sahipleri arasında sıra kavgası meydana geldi.

Küreklerle birbirlerine saldırdılar

Meydan muharebesini aratmayan kavgada, şahıslar ellerine aldıkları küreklerle birbirlerine saldırdı.

Vatandaşların ihbarı üzerine hipodroma çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hipodromda at sahipleri küreklerle birbirine saldırdı: 6 yaralı

Birbirlerinden şikayetçi olmadılar

Adrese gelen polis ekipleri kalabalık grubu sakinleştirerek olayın daha da büyümesini engellerken, yaşanan olaylarda 6 kişi yaralandı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri yapılırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

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