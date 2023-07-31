Hipodromda at sahipleri küreklerle birbirine saldırdı: 6 yaralı

Dün, Şirinyer Hipodromu’nda meydana gelen olayda atlarını muayene ettirmek isteyen at sahipleri arasında sıra kavgası meydana geldi.
Küreklerle birbirlerine saldırdılar
Meydan muharebesini aratmayan kavgada, şahıslar ellerine aldıkları küreklerle birbirlerine saldırdı.
Vatandaşların ihbarı üzerine hipodroma çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Birbirlerinden şikayetçi olmadılar
Adrese gelen polis ekipleri kalabalık grubu sakinleştirerek olayın daha da büyümesini engellerken, yaşanan olaylarda 6 kişi yaralandı.
Öte yandan, hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri yapılırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.