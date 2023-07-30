Fındık bahçesinde çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Kuşkayası Mahallesi Kalık mevkiinde kavgalı olduğu öğrenilen iki aile arsında fındık bahçesinde sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahların kullanıldığı olayda, Gül Y. , Ayşe Y. , Hanife G. , İmdat E. ve Serdal D. yaralandı.

Yaralılardan üçü tedavileri yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesine, diğer iki yaralı ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, kavgada silahları kullandığı öne sürülen Ş.C. ve S.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.