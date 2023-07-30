Açık 22.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.07.2023 23:42

Fındık bahçesinde çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde fındık tarlasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Fındık bahçesinde çıkan kavgada 5 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Kuşkayası Mahallesi Kalık mevkiinde kavgalı olduğu öğrenilen iki aile arsında fındık bahçesinde sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahların kullanıldığı olayda, Gül Y. , Ayşe Y. , Hanife G. , İmdat E. ve Serdal D. yaralandı.

Yaralılardan üçü tedavileri yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesine, diğer iki yaralı ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, kavgada silahları kullandığı öne sürülen Ş.C. ve S.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

ETİKETLER
Samsun
Sıradaki Haber
Esenyurt'ta 2 bin polisin katılımıyla asayiş uygulaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:16
Danimarka, ülkedeki kültürel ve dini temelli saldırılara karşı önlem almayı değerlendiriyor
00:11
Fransız Bakan, ülkelerin Çin'le "bağları koparma" söylemini "illüzyon" olarak tanımladı
23:41
İsveç: Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına karşı Danimarka ile yakın diyalog içindeyiz
23:23
Esenyurt'ta 2 bin polisin katılımıyla asayiş uygulaması
22:53
Türkiye'den Pakistan'daki bombalı saldırıya tepki
22:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Erkek Voleybol Takımı'na tebrik
Yamaç Paraşütü Dünya Kupası, Hasan Dağı'nda başladı
Yamaç Paraşütü Dünya Kupası, Hasan Dağı'nda başladı
FOTO FOKUS
Saraybosna'daki "Umut Tüneli" 30 yaşında
Saraybosna'daki "Umut Tüneli" 30 yaşında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ