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Türkiye
İHA 31.07.2023 04:27

Kadıköy'de kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Kadıköy’de makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, yan şeritte seyir halinde olan motosiklete çarptı.

Kadıköy'de kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]

Motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kadıköy Kozyatağı D-100 mevkiinde saat 01.45 sıralarında meydana gelen kazada, makas atarak ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen araç, kimliği henüz belirlenemeyen motosiklete çarptı.

Kadıköy'de kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, motosiklet ise aracın üzerinde metrelerce ilerledi.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı görenler polis ve ambulansa haber verdi.

Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken kaza sonucu D-100 Kara Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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