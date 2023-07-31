Kadıköy'de kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kadıköy Kozyatağı D-100 mevkiinde saat 01.45 sıralarında meydana gelen kazada, makas atarak ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen araç, kimliği henüz belirlenemeyen motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, motosiklet ise aracın üzerinde metrelerce ilerledi.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı görenler polis ve ambulansa haber verdi.

Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken kaza sonucu D-100 Kara Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.