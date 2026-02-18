Çok Bulutlu 7.5ºC Ankara
AA 18.02.2026 11:52

Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Tokat'ın Niksar ilçesinde yolda yürüyen kişinin devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtulması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçede etkili olan rüzgar nedeniyle kaymakamlık lojmanı yanında bulunan bir ağacın gövdesi kırıldı.

Bu sırada yolda yürüyen bir kişi, ağacın devrilmek üzere olduğunu görünce hızlanarak bölgeden uzaklaştı. Bu kişinin ağacın yanından geçmesinden hemen sonra yola devrilmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Öte yandan, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak devrilen ağacı kaldırdı.

Yetkililer, olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Tokat
