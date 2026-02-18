Çok Bulutlu 7.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.02.2026 14:35

Katil İsrail'in ramazana başlayan Gazze'de düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail askerlerinin, ramazan ayının ilk gününde, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki saldırısında bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Katil İsrail'in ramazana başlayan Gazze'de düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Katil İsrail, Gazze'de 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinden yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Han Yunus kentinin doğusundaki Beni Suheyla Kavşağı'nda ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin saldırısında bir Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Görgü tanıklarına göre, Han Yunus’un doğu bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren, konuşlu İsrail askeri araçlarından yoğun ateş açıldı.

Ayrıca, İsrail askeri araçları, Refah kenti yakınlarında Morag Koridoru civarında da ateş açtı, topçu birlikleri ise Bureyc Mülteci Kampı’nın doğu bölgelerini bombaladı.

İsrail askeri araçları, Beyt Lahiya beldesinin doğu kesimlerine ateş açtı. Topçu birlikleri Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi’nin doğusunu bombaladı.

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Gazprom: Avrupa'daki gaz depolarında doluluk oranı üçte birin altına düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:27
"Siyasal Casusluk" iddianamesi kabul edildi
15:39
Togg ile TBF arasında anlaşma: Milli takımlar ana sponsoru oldu
15:43
İşgalci İsrail, ramazanda Batı Şeria'dan Mescid-i Aksa'ya gelecek Filistinlilere yine kısıtlama getirdi
14:47
Kremlin Sözcüsü Peskov: Ne Rusya ne de Çin nükleer deneme yaptı
14:38
AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimle 3 isim belirlendi
14:36
"Türk milletine hakaret" içerikli paylaşım yapan kişi gözaltına alındı
Selimiye'ye metrekaresinde 729 bin ilmekli özel halı
Selimiye'ye metrekaresinde 729 bin ilmekli özel halı
FOTO FOKUS
Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ