Ankara
Dünya
AA 18.02.2026 12:29

İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilerin koyunlarını çaldı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilere ait koyunları çaldı.

İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilerin koyunlarını çaldı
[Temsili fotoğraf]

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Filistin topraklarını gasbeden siviller, silahlarla çevreye ateş açarak Yebrud köyüne baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin himayesinde bölgeye geldiği belirtilen fanatik grubun Filistinlilerin ağıllarına girerek koyunlarını çaldığı ve çevredeki bazı yapılara zarar verdiği kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusunun, el-Halil kentine düzenlediği baskında, 14 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Kentin girişlerine blok betonlar yerleştirerek askeri kontrol noktaları oluşturan İsrail ordusu, trafik akışını da durdurdu.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne başlatılan saldırıların ardından, işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’daki baskınlarını artırmış ve Yahudi yerleşim faaliyetlerini yoğunlaştırmıştı.

Batı Şeria
