İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilerin koyunlarını çaldı

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne başlatılan saldırıların ardından, işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’daki baskınlarını artırmış ve Yahudi yerleşim faaliyetlerini yoğunlaştırmıştı.

Kentin girişlerine blok betonlar yerleştirerek askeri kontrol noktaları oluşturan İsrail ordusu, trafik akışını da durdurdu.

İsrail askerlerinin himayesinde bölgeye geldiği belirtilen fanatik grubun Filistinlilerin ağıllarına girerek koyunlarını çaldığı ve çevredeki bazı yapılara zarar verdiği kaydedildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Filistin topraklarını gasbeden siviller, silahlarla çevreye ateş açarak Yebrud köyüne baskın düzenledi.

