AA 18.02.2026 12:05

Rusya: Yabancı istihbarat servislerinin Telegram’a erişimi var

Rusya Dijital Kalkınma Bakanı Maksut Şadayev, yabancı istihbarat servislerinin, mesajlaşma uygulaması Telegram’a erişiminin bulunduğunu söyledi.

Rusya: Yabancı istihbarat servislerinin Telegram’a erişimi var

Şadayev, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da, ülkede son dönemde erişim engeli getirileceği öne sürülen Telegram’a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Telegram’a 150 bini aşkın içerik engelleme talebi gönderdiklerini vurgulayan Şadayev, söz konusu taleplerin uygulama tarafından görmezden gelindiğini kaydetti.

Şadayev, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumunun (Roskomnadzor), yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle Telegram’ı yavaşlatma kararı aldığına işaret ederek, "Yasalarımıza göre, Rusya topraklarında faaliyet gösteren mesajlaşma uygulamasının, sesli aramaların kayıtlarını ve mesajların içeriğini ülkede saklama yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekmektedir." dedi.

Rus ordusunun, Ukrayna’daki “özel askeri operasyonda” Telegram’ı kullandığına dair bilgiler aldıklarını belirten Şadayev, “Ancak şu anda, Telegram'daki yazışmalara yabancı istihbarat servislerinin erişimi olduğu konusunda kurumlarımız tarafından teyit edilen birçok bilgi var.” ifadesini kullandı.

Şadayev, söz konusu yabancı istihbarat servislerinin, konu edilen verileri Rus ordusuna karşı yürütülen savaş faaliyetlerinde kullandığını söyledi.

Rusya'da ülkenin en popüler uygulamalarından Telegram'a erişimde zaman zaman sorunlar yaşanırken Rus basınında çıkan haberlerde, uygulamaya yakın zamanda erişim engeli getirileceği iddia ediliyor.

