The Guardian 18.02.2026 08:44

Tropikal hastalık Avrupa'da salgına dönüşebilir

Yeni bir araştırma, "chikungunya" adı verilen ve şiddetli eklem ağrılarına yol açan tropikal hastalığın artık Avrupa'nın büyük bir bölümünde sivrisinekler aracılığıyla bulaşabildiğini ortaya koyuyor.

Tropikal hastalık Avrupa'da salgına dönüşebilir

İklim krizi sebebiyle artan sıcaklıklar ve istilacı Asya kaplan sivrisineğinin yayılımı, virüsün İspanya ve Yunanistan gibi güney ülkelerinde yılın altı ayından fazla, İngiltere'nin güneydoğusunda ise iki ay boyunca etkili olmasına zemin hazırlıyor.

Hastalığın yayılma sınırı düştü

İngiltere Ekoloji ve Hidroloji Merkezi (UKCEH) tarafından yürütülen çalışma, virüsün sivrisinek bünyesinde gelişimini tamamlaması için gereken asgari sıcaklığın sanılandan 2,5 derece daha düşük olduğunu gösteriyor.

Önceki tahminlerde 16-18 derece olarak öngörülen bulaşma sınırı, yeni verilerle 13-14 dereceye geriliyor. Bu durum, virüsün daha geniş alanlarda ve daha uzun süreler boyunca tehdit oluşturacağı anlamına geliyor.

Bilim insanları, Avrupa'daki ısınma hızının küresel ortalamanın yaklaşık iki katı olduğuna dikkat çekerek, hastalığın kuzeye doğru ilerlemesinin artık sadece bir zaman meselesi olduğunu vurguluyor.

Fransa ve İtalya'da vaka patlaması

Geçmişte nadiren görülen chikungunya vakaları, 2025 yılında Fransa ve İtalya'da yüzlerce kişiyi etkileyen büyük salgınlara dönüştü.

Fransa'da son on yılda toplam 30 civarında olan vaka sayısı, sadece geçtiğimiz yıl 800'ün üzerine çıktı.

Hastalık, özellikle küçük çocuklar ve yaşlılar için ölümcül olabilirken, enfekte olan kişilerin yaklaşık yüzde 40'ında beş yıl sonra bile şiddetli eklem ağrıları ve artrit belirtileri devam edebiliyor.

Kış mevsimi artık koruyucu değil

Normal şartlarda Avrupa'nın soğuk kış ayları, sivrisinek faaliyetlerini durdurarak virüsün bir yıldan diğerine aktarılmasını engelleyen doğal bir bariyer görevi görüyordu.

Ancak Güney Avrupa'da sivrisineklerin artık tüm yıl boyunca aktif olduğunun gözlemlenmesi, bu doğal korumanın ortadan kalktığını gösteriyor.

Uzmanlar, durgun suların tahliye edilmesi, koruyucu kıyafetler giyilmesi ve etkili sürveyans sistemlerinin kurulması konusunda uyarıda bulunuyor.

