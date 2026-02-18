Çok Bulutlu 9.8ºC Ankara
AA 18.02.2026 00:51

İsrailli aktivistlerden, Tel Aviv'deki silah fuarında Gazze protestosu

İsrailli aktivistler, Tel Aviv'de düzenlenen savunma sanayi fuarını "Gazze'yi test alanı olarak kullanıyorsunuz" diyerek protesto etti.

İsrailli aktivistlerden, Tel Aviv'deki silah fuarında Gazze protestosu
[Fotograf: AA]

Tel Aviv'de düzenlenen Defence Tech Expo 2026'yı Gazze'deki soykırıma karşı protesto etmek için çağrı yapan bir grup, fuar alanının dışında toplandı.

Protestocular, silah şirketlerini, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları boyunca, bölgede silahlarını test etmekle suçladı.

Güvenlik nedeniyle isim açıklamayan grup, "silah endüstrisinin Gazze'deki işgal ve soykırımdan elde ettiği kârları protesto ettiklerini ve bu silahları satan şirketleri ve uluslararası müşterileri kınamak için toplandıklarını" açıkladı.

Protestoda, yaklaşık 20 kadar gösterici "Gazze'yi test alanı olarak kullanıyorsunuz" yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail'in savunma sanayi ve iç güvenlik teknolojisi alanındaki en büyük fuarı olarak kabul edilen Uluslararası Silah ve Güvenlik Fuarı ilk kez Tel Aviv Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Fuarda İsrailli silah şirketleri, ileri teknoloji ve testleri geçmiş silahları uluslararası müşterilerine sunuyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten sonra, çok sayıda raporda, bölgede yeni teknoloji silahların Filistinli halk üzerinde denendiği aktarılmıştı.

Bu raporlardan birinde, İsrail ordusunun 2 bin 842 Filistinlinin cesedinin buharlaşmasına yol açan yıkıcı termal ve vakum etkili silahlar kullandığı, bunun sağlık ve sivil savunma verileriyle sabit olduğu kaydedilmişti.

İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
