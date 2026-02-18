Avusturya'nın en yüksek dağında kız arkadaşını ölüme terk eden dağcı yargılanıyor

19 Ocak 2025 tarihinde yaşanan olayda Thomas P, fırtınalı hava koşullarında zirve yakınlarında bitkin haldeki sevgilisini korumasız bırakıp yardım çağırmaya gitmekle suçlanıyor.

Savcılığın ihmal listesi

İddianameye göre sanık, sevgilisinden çok daha deneyimli bir dağcı olması sebebiyle turun sorumlu rehberi kabul ediliyor. Savcılık, Thomas P'nin turu vaktinde iptal etmediğini ve yardım çağırmakta geç kaldığını belirtiyor. Hazırlanan raporda sanığın tur planlamasından ekipman seçimine kadar toplam dokuz hata yaptığı savunuluyor.

Sanığın, sevgilisinin bu zorluktaki bir kış tırmanışı için yeterli deneyimi olmamasına rağmen yola çıktığı ifade ediliyor. Ayrıca tırmanışa iki saat geç başlandığı, yeterli acil durum bivak ekipmanının alınmadığı ve kadının yüksek irtifa tırmanışına uygun olmayan snowboard botları kullanmasına izin verildiği iddialar arasında yer alıyor.

Savunma trajik bir kaza olduğunu savunuyor

Sanık avukatı Karl Jelinek, müvekkilinin suçlamaları reddettiğini ve olayın trajik bir kaza olduğunu belirtiyor. Savunma tarafı, çiftin turu birlikte planladığını, her ikisinin de kondisyonunun yerinde olduğunu ve ekipmanlarının yeterli görüldüğünü dile getiriyor.

Olay günü rüzgar hızının saatte 74 kilometreye ulaştığı ve hissedilen sıcaklığın sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kaydediliyor. Savunma, çiftin zirveye yakın bir noktaya kadar kendilerini iyi hissettiklerini ancak kadının aniden bitkinlik belirtileri gösterdiğini iddia ediyor.

Kamera kayıtları ve son anlar

Dağdaki web kameralarına yansıyan görüntülerde, çiftin el feneri ışıklarıyla tırmanışa devam ettiği görülüyor. Sanığın gece saatlerinde dağ polisini aradığı ancak görüşme içeriğinin net olmadığı belirtiliyor.

Polis, sanığın telefonunu sessize alarak sonraki aramalara yanıt vermediğini iddia ederken, savunma tarafı yardım bulmak amacıyla zirveyi aşıp diğer taraftan inişe geçtiğini savunuyor.

Kerstin G, dondurucu soğukta tek başına hayatını kaybederken, sanığın sevgilisini korumak için termal kurtarma battaniyesi gibi ekipmanları kullanmadığı öne sürülüyor.

Thomas P, suçlu bulunması halinde üç yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Bu davanın sonucu, dağcılık sporunda kişisel sorumluluk ve refakatçi yükümlülüğü açısından emsal teşkil edecek.