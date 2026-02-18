Çok Bulutlu 7.5ºC Ankara
Ekonomi
AA 18.02.2026 13:14

Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor

Market fiyatlarını şeffaf ve erişilebilir hale getiren "marketfiyati.org.tr" 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini tek platformda buluşturuyor.

Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ramazan öncesinde vatandaşlar tarafından fiyat karşılaştırmasına imkan sağlayan söz konusu uygulamaya ilişkin bilgi verdi.

TÜBİTAK tarafından Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret Bakanlığı ve Merkez Bankası iş birliğiyle geçen yıl geliştirilen "Market Fiyatı" uygulamasının vatandaşlar için kolaylık sağlamaya devam ettiğine dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"http://marketfiyati.org.tr, 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini tek platformda buluşturarak alışverişte şeffaflığı güçlendiriyor, doğru ve hızlı karşılaştırma imkanı sunuyor. Mobil uygulamamız, barkod okuyucu özelliğiyle market rafında anında fiyat karşılaştırması yapılmasına da imkan sağlıyor. Hayatı kolaylaştıran dijital çözümlerle vatandaşımızın yanında olmayı sürdüreceğiz."

