SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
TÜRK DÜNYASI
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
GEZİ
TEKNOLOJİ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNCEL
ÇOCUK
PODCAST
HAVA DURUMU
TRT'DEN HABERLER
HAVA UYARILARI
TRT AKADEMİ
PROGRAMLAR
TRT ARŞİV
7.5ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Türk Dünyası
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Hava Uyarıları
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Yaşam
-
Gezi
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Programlar
-
TRT'den Haberler
-
TRT Akademi
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Ekonomi
KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
18.02.2026 12:38
, 18.02.2026 13:06
SON GÜNCELLEME
18.02.2026 13:06
Enerjide stratejik adım: TPAO yeni anlaşmasını Shell ile imzaladı
TPAO ile Shell, Bulgaristan'ın deniz yetki alanındaki Khan Tervel sahasındaki arama çalışmaları için ortaklık anlaşması imzaladı.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Son Dakika
TPAO
Sıradaki Haber
Bakanlıktan bıçak satış reklamlarına durdurma ve 7,6 milyon lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:20
"Terörsüz Türkiye Raporu" Komisyonda oy çokluğuyla kabul edildi
14:22
Gazprom: Avrupa'daki gaz depolarında doluluk oranı üçte birin altına düştü
13:45
Türk dizilerine bölüm başına 100 bin dolara kadar destek
14:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valiler Buluşması'nda konuşuyor
13:38
Ramazanda fahiş fiyat ve stokçuluğa yakın takip
13:18
Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor
İzmir'de su basan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışmaları yapılıyor
FOTO FOKUS
Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
Enerjide stratejik adım: TPAO yeni anlaşmasını Shell ile imzaladı
Bakanlıktan bıçak satış reklamlarına durdurma ve 7,6 milyon lira ceza
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan sosyal medya hesaplarına erişim engeli
Borsa güne 14.260,82 puandan başladı