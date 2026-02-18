Çok Bulutlu 7.6ºC Ankara
Dünya
AA 18.02.2026 14:45

Kremlin Sözcüsü Peskov: Ne Rusya ne de Çin nükleer deneme yaptı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Çin'in nükleer deneme yaptığına dair iddialara ilişkin "Ne Rusya ne de Çin nükleer deneme yaptı." dedi.

Kremlin Sözcüsü Peskov: Ne Rusya ne de Çin nükleer deneme yaptı
[Fotograf: Reuters]

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan üçlü görüşmelere değinen Peskov, "İstişare edilen konuları konuşmak yanlış. Müzakerelerin ara sonuçlarını konuşmak için erken. Putin'e doğrudan bilgi veriliyor. Şu anda değerlendirme yapmak için erken." ifadesini kullandı.

"Rusya'nın Küba'ya yakıt konusunda destek sağlaması durumunda, bunun Moskova ve Washington arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyip etkilemeyeceği" yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, bu hususların birbiriyle ilgili olmadığını belirtti.

Peskov, "Rusya, dünyadaki birçok ülke gibi Küba'nın abluka altına alınmasına karşı çıkıyor. Küba ile ilişkilere değer veriyor, ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Kübalı dostlarımıza zor dönemlerde yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

İran'dan zenginleştirilmiş uranyumu almaya hazır olduklarına işaret eden Peskov, ABD ile İran arasında müzakere sürecinin devam ettiğini dile getirerek, "Dolayısıyla müzakere sonuçlarını tahmin etmek doğru değil." dedi.

Sözcü Peskov, Rusya ve Çin'in nükleer deneme yaptığı yönündeki iddialara dair "Nükleer denemelerin yapıldığına dair bazı şeyler duyduk. Bu bağlamda hem Rusya hem de Çin'den bahsedildi. Ne Rusya ne de Çin nükleer deneme yaptı." ifadelerini kullandı.

Kremlin Rusya Çin
