AA 18.02.2026 11:49

2 ilde yoğun kar: 176 yol kapandı

Van ve Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle 176 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

2 ilde yoğun kar: 176 yol kapandı

Van'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 97 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürdü.

Başkale ilçesinde de etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yürüttü.

​​​​​​​Hakkari

Kentte gece saatlerinde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle 79 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Van Hakkari Kar Yağışı Ulaşım
