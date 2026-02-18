Hafif Yağmurlu 6.9ºC Ankara
DHA 18.02.2026 11:07

Taklit gıdalar ifşa edildi: Sucukta boya, kıymada kanatlı et

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Son testlerde dana kıymada kanatlı eti, sucukta boya tespit edilirken 54 ürün daha ifşa edildi.

Taklit gıdalar ifşa edildi: Sucukta boya, kıymada kanatlı et

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresinden açıklıyor.

Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

Listeye 6’sı sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler ile birlikte toplam 54 yeni ürün daha eklendi. Listede kıyma, zeytinyağı, tereyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Son testlerde, bazı markaların ‘dana kıyma’ ibaresiyle sattığı üründe kanatlı et tespit edildi.

Dana sucukta gıda boyası tespit edildi

Son testlerde; bazı markaların ‘sucuk (dana)' ibaresiyle sattığı üründe gıda boyası olduğu belirlendi.

Ankara’nın Mamak ilçesinde faaliyet yürüten firmanın lahmacun iç harcında (dana) ise kanatlı eti ve sakatat (taşlık) tespit edildi. 

ETİKETLER
Tarım ve Orman Bakanlığı
