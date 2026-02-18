Hafif Yağmurlu 6.9ºC Ankara
AA 18.02.2026 12:38

Enerjide dev iş birliği: TPAO ve Shell'den ortak hamle

TPAO ile Shell, Bulgaristan'ın deniz yetki alanındaki Khan Tervel sahasındaki arama çalışmaları için ortaklık anlaşması imzaladı.

Enerjide dev iş birliği: TPAO ve Shell'den ortak hamle

Ayrıntılar geliyor...

