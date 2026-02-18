Meteoroloji'den denizler için fırtına uyarısı

MGM'den yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın; batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinden itibaren ise doğusunda batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Yer yer 9 kuvvetine (90 km/saat) ulaşması beklenen kuvvetli fırtınanın, gece saatlerinde batıda, Perşembe günü öğle saatlerinde ise doğuda etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'in batısında ise fırtınanın akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracağı bildirildi. Batı ve kuzeybatı yönlerden esecek rüzgarın saatteki hızının 90 kilometreyi bulabileceği, fırtınanın Perşembe günü öğle saatlerinde dinceği tahmin ediliyor.

Kuzey Ege’de rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, fırtınanın bugün öğleden sonra etkisini kaybedeceği belirtildi.

Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgedeki fırtınanın yarın ilk saatlerden itibaren etkisini yitireceği kaydedildi.

Yetkililer, başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere fırtınanın neden olabileceği ulaşımda aksamalar ve olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.