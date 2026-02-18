Hafif Yağmurlu 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.02.2026 11:23

İstanbul Havalimanı'nda 20 papağan ele geçirildi

Libya'dan İstanbul Havalimanı'na gelen uçaktan inen yabancı uyruklu 2 yolcunun bavulunda yapılan aramada, belgeleri olmayan 20 Afrika Gri Papağanı bulundu.

İstanbul Havalimanı'nda 20 papağan ele geçirildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Afrika Gri Papağanı, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) listesinde yer alıyor.

Gümrük muhafaza ekiplerince, Libya'dan İstanbul Havalimanı'na gelen 2 yolcunun bavulunda yapılan aramada bulunan 20 Afrika Gri Papağanına ilişkin gerekli belgelerin olmaması üzerine, papağanlara el konuldu.

Papağanlar, İstanbul Havalimanı'na çağırılan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaçak olarak yurda sokulmak istenen Afrika Gri Papağanları koruma altına alınırken, papağanları getirenler hakkında idari işlem başlatıldı.

ETİKETLER
İstanbul Havalimanı
Sıradaki Haber
Fahiş su fiyatına idari para cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:51
Mobil kapsama haritası genişliyor: 214 yerleşime daha mobil hat
12:41
Bayraktar TB3'ten zorlu koşullarda yapay zeka destekli uçuş
12:41
Enerjide dev iş birliği: TPAO ve Shell'den ortak hamle
12:18
Göbeklitepe için hedef 1 milyon ziyaretçi
12:17
Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve bebekleri öldü
12:06
İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonda yakalanan 128 zanlı tutuklandı
Uluabat Gölü'nün suyu "Küçük Venedik"teki evlere dayandı
Uluabat Gölü'nün suyu "Küçük Venedik"teki evlere dayandı
FOTO FOKUS
Bayraktar TB3'ten zorlu koşullarda yapay zeka destekli uçuş
Bayraktar TB3'ten zorlu koşullarda yapay zeka destekli uçuş
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ