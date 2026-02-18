Hafif Yağmurlu 5.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.02.2026 09:54

Milyonluk ilaç vurgunu: Usulsüz ilaç çetesi çökertildi

Adana merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda kanser ve Hepatit C ilaçları ile uyuşturucu etkili hapları usulsüz sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 69 şüpheliden 34’ü tutuklandı. Gözaltına alınanlar arasında doktor ve eczacılar da bulunuyor.

Milyonluk ilaç vurgunu: Usulsüz ilaç çetesi çökertildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kanser ve Hepatit C ilaçları ile uyuşturucu etkili hapların usulsüz satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları araştırmayla bir grubun usulsüz reçetelerle aldığı ilaçları bazı sağlık kabinleri, eczaneler ve uyuşturucu bağımlılarına sattığını tespit etti.

Bunun üzerine 13 Şubat'ta Adana, Mersin, Osmaniye, İzmir, Antalya, Muğla, Konya, Diyarbakır, Batman ve Mardin'de belirlenen adreslere 600 polisle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Hasta olmayan kişiler üzerinden ilaç temin etmişler

Operasyonda doktor, sağlık çalışanı, eczacı ve ecza deposu sahiplerinin de arasında olduğu 69 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, adreslerdeki 1622 kutu ilaca da el koydu.

Şüphelilerin anlaştıkları bazı hastalardan alınan kan ve idrar örnekleriyle yine anlaştıkları hasta olmayan kişiler adına düzenlenen usulsüz reçetelerle ilaçları temin edip satışını gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan doktor, eczacı ve ecza deposu sahibinin de arasında olduğu 34'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 25'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 35'i serbest bırakıldı.

Şüphelilerin üzerine kayıtlı yaklaşık 87 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaza ilişkin de tedbir kararı uygulandı.

Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kamu zararının tespiti için inceleme başlatıldı.

ETİKETLER
Adana İlaç Uyuşturucu Kanser Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Meteoroloji'den denizler için fırtına uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:15
Fahiş su fiyatına idari para cezası
11:14
Taklit gıdalar ifşa edildi: Sucukta boya, kıymada kanatlı et
10:55
İttifakta 74 yıl: Türkiye’den NATO mesajı
10:49
İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor
11:19
Terörsüz Türkiye raporu hazır
10:20
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan sosyal medya hesaplarına erişim engeli
Görme engelli Gazzeli kadın, 7 çocuğuyla imkansızlıklar içinde ramazan ayını karşılayacak
Görme engelli Gazzeli kadın, 7 çocuğuyla imkansızlıklar içinde ramazan ayını karşılayacak
FOTO FOKUS
İletişim Başkanlığı Etiyopya'da "Türkiye-Etiyopya İlişkileri: Yüz Yıllık Diplomasi, Ebedi Dostluk" paneli düzenledi
İletişim Başkanlığı Etiyopya'da "Türkiye-Etiyopya İlişkileri: Yüz Yıllık Diplomasi, Ebedi Dostluk" paneli düzenledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ