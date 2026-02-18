Milyonluk ilaç vurgunu: Usulsüz ilaç çetesi çökertildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kanser ve Hepatit C ilaçları ile uyuşturucu etkili hapların usulsüz satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları araştırmayla bir grubun usulsüz reçetelerle aldığı ilaçları bazı sağlık kabinleri, eczaneler ve uyuşturucu bağımlılarına sattığını tespit etti.

Bunun üzerine 13 Şubat'ta Adana, Mersin, Osmaniye, İzmir, Antalya, Muğla, Konya, Diyarbakır, Batman ve Mardin'de belirlenen adreslere 600 polisle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Hasta olmayan kişiler üzerinden ilaç temin etmişler

Operasyonda doktor, sağlık çalışanı, eczacı ve ecza deposu sahiplerinin de arasında olduğu 69 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, adreslerdeki 1622 kutu ilaca da el koydu.

Şüphelilerin anlaştıkları bazı hastalardan alınan kan ve idrar örnekleriyle yine anlaştıkları hasta olmayan kişiler adına düzenlenen usulsüz reçetelerle ilaçları temin edip satışını gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan doktor, eczacı ve ecza deposu sahibinin de arasında olduğu 34'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 25'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 35'i serbest bırakıldı.

Şüphelilerin üzerine kayıtlı yaklaşık 87 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaza ilişkin de tedbir kararı uygulandı.

Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kamu zararının tespiti için inceleme başlatıldı.