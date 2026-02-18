Hafif Yağmurlu 5.5ºC Ankara
Gündem
18.02.2026

İttifakta 74 yıl: Türkiye’den NATO mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin NATO’ya üyeliğinin 74. yıl dönümünde, güçlü ordusu, gelişmiş askeri kabiliyetleri ve dinamik savunma sanayisiyle Avrupa-Atlantik güvenliğine kritik ve kapsamlı katkılarda bulunmayı sürdürdüğünü aktardı.

İttifakta 74 yıl: Türkiye'den NATO mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin NATO’ya üyeliğinin 74. yıl dönümüyle ilgili Nsosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye'nin, NATO’ya üyeliğinin 74. yıl dönümünde, güçlü ordusu, gelişmiş askeri kabiliyetleri ve dinamik savunma sanayisiyle Avrupa-Atlantik güvenliğine kritik ve kapsamlı katkılarda bulunmayı sürdürdüğü belirtilen paylaşımda, İttifak’taki öncü rolü çerçevesinde 7-8 Temmuz'da NATO Ankara Zirvesi’ne ev sahipliği yapacağı aktarıldı.

Türkiye, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyet tehdidine karşı kolektif savunma oluşturma amacıyla 1949'da kurulan NATO'ya resmen 18 Şubat 1952'de katılmıştı.

Bugün 32 üyesi bulunan İttifak içinde Türkiye, kapasitesi yüksek hava, kara ve deniz unsurlarıyla NATO'nun önemli misyonları ve tatbikatlarında kritik roller üstleniyor.

NATO: Türkiye, sarsılmaz bir müttefiktir ve ortak güvenliğimize değerli katkılar sunuyor
NATO: Türkiye, sarsılmaz bir müttefiktir ve ortak güvenliğimize değerli katkılar sunuyor

