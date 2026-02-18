ASKİ'ye "içme suyu havzasında kirlilik" cezası ve suç duyurusu

Bakanlık, Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı atık su kolektör hattındaki taşmaların içme suyu havzasında kirliliğe neden olduğunu tespit etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Ankara'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan önemli kaynaklardan biri olan Gerede Işıklı Regülatörü Havzası'nda denetim gerçekleştirdi.

Üç ayrı noktada taşma tespit edildi

Yapılan incelemelerde, ASKİ Gerede Atıksu Arıtma Tesisi’ne ait atık su kolektör hattı üzerindeki Yazıkara Köyü, Üçpınar Köyü ve Ümit Köy mevkilerinde taşmalar meydana geldiği belirlendi. Denetim ekipleri, bu taşmalar sonucu arıtılmamış atık suların doğrudan içme suyu havzasına karıştığını raporladı.

2 milyon liralık ceza ve suç duyurusu

İçme suyu havzasında meydana gelen kirlilik üzerine harekete geçen Bakanlık, Çevre Kanunu uyarınca ASKİ Genel Müdürlüğüne 2 milyon 98 bin lira idari para cezası uyguladı.

İdari yaptırımın yanı sıra, kirlilikte sorumluluğu bulunan ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli adli işlemlerin yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.