Enkaz altında 91 saat direnen Mucize çocuk Ayda hayata tutundu. Sağlık durumu iyi olan Ayda'nın ziyaretçileri eksik olmuyor.

Mucizenin, umudun adıydı Ayda. Enkaz altında kalan minicik bedeni yorgun. Ama Doktor ağabeyi ve hemşireleri onun yanında.

Baba Gezgin, Ayda'yı kucağına alacağı günü iple çekiyor

Annesini kaybeden Ayda babasıyla büyüyecek. Baba Gezgin ise onu kucağına alacağı gün iple çekiyor.

Kızını iki dakika görebildiğini dile getiren baba Gezgin, "Yoğun bakımda olduğu için tedbir amaçlı göstermiyorlar. Şu anda herhangi bir yaşamsal fonksiyonu da sıkıntı yok. Sadece biraz vücudu susuz kalmış onunla ilgili takviye yapıyorlar. İnşallah kısa zamanda da kucağıma alacağım." dedi.

Elif yürümeye başladı

Minik Elif de İzmir depreminin simge çocuklarından oldu. 65 saat sonra enkaz altından çıkan Elif'in sağlık durumu iyiye gidiyor.

Ayda da, Elif de umudun, hayata tutunmanın simgesi haline geldi. Şimdi tüm Türkiye onların sedyeyle girdikleri hastaneden yürüyerek çıkacağı günü bekliyor.

Öyle ki Elif yürümeye başladı bile. Küçük Elif'in yürüdüğü görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Elif'in tüm zorluklara rağmen sapa sağlam ayakta duruşu bir kez daha milyonları sevince boğdu.

Günay'dan Türkiye'ye "Ben iyiyim" mesajı

Depremde enkaz altında kendi görüntüsünü çeken Fenerbahçeli Günay'a, Sarı-Lacivertli kulüp forma gönderdi. Günay çubuklu forması ile hasta yatağından Türkiye'ye ben iyiyim mesajı verdi.

Depremden 17 saat sonra kurtarılan 16 yaşındaki İnci Okan'ın ise yoğun bakımdaki tedavisi tamamlandı.

İnci'nin tedavisine normal serviste devam edilecek.