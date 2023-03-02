Kahramanmaraş’a yaklaşık 50 kilometre mesafede olan Şahinkayası Mahallesi’nde 6 Şubat’ta meydana gelen ikinci depremde, yüksek tepelerden kopan büyük bir kaya parçası aşağı yuvarlandı.

Kaya mahalle girişinde Bilal Karasu’ya ait park halindeki kamyonun üzerinden geçip, evin duvarlarını ve ağılı yıktı, 70 küçükbaş hayvan öldü.

Kentte artçı depremleri hissettiklerini ve kopabilecek kayalardan endişe ettiklerini ifade eden Şahinkayası Mahallesi Muhtarı Hasan Şişman, 3 bin nüfusun evlere giremediğini söyledi. Mahallede çadır ihtiyacı olmadığını söyleyen Hasan Şişman şöyle devam etti:

“Mahallemin 3 bin nüfusu var. Köyümüzde can kaybı yok ama Ebrar Sitesi, Maraş'ın canını yaktığı gibi Şahinkayası'nın da canını yaktı. Ebrar Sitesi'nde oturanlardan 26 can kaybımız var. İkisinin hala cenazesine ulaşamadık. O endişe içerisindeyiz. Mahallemizde 850 hanemiz var. Bunların içinde ağır hasarlı 350'den fazla evimiz var.

Yaklaşık 3 bin olan nüfus 5 bine çıktı. Şehir merkezinde yaşayanlar da geldi. Kayalık bir bölgede dağ yatağına sığınmış bir mahalleyiz. Taş düşme riski var. Bunu AFAD yetkililerine, valiye, kaymakama ve milletvekillerine söyledim. Biz artık depremi unuttuk, olası bir yağışlı havada ya da yeni bir depremde kaya düşmelerine maruz kalacağız ondan korkuyorum."

"Merkeze gitmeyi düşünüyorduk"

Kopan kayanın evini ve kamyonunu hurdaya çevirdiğini ifade eden Bilal Karasu ise korkudan, dışarda kaldıklarını söyledi.

Yeni bir depremde çok daha büyüklerinin tepelerden yuvarlanma endişesi yaşadıklarını anlatan Karasu, “Sabah olan birinci depremde hiçbir şey hissetmedik. İkinci depremde bir kayanın gelmesinden dolayı bizi bir hayli zarara uğrattı. Biz dışarıda yolları açmanın hesabını yapıyorduk, yerlerde kar vardı. Biz de merkeze gitmeyi düşünüyorduk. Yol kıyısında benim kepçem vardı, onu çalıştırıp yolu açacaktım. Deprem olduğu anda hepimiz karın içine yıkıldık. Ayakta dikilenler devrildi, o kadar şiddetliydi yani. Taş düştü, arabanın üzerinden geçti. Kim bilirdi böyle hasar olacağını, böyle kayanın geleceğini? Yıllardır boşalmamış kaya bugün patladı. Bence ağırlığı 300 tonu geçer. Çok büyüktü” diye konuştu.

Halen çok endişeli olduklarını ifade eden Karasu, “Herkes teyakkuz halinde. Burada yaşasak dahi, herhangi bir sallantıda ben taş gelir mi, diye hemen yukarı bakıyorum. Ufak artçılarda bile dışarı çıkıp yukarı bakıyorum. Gece elimde fenerle bakıyorum. Gelirse ona göre tedbirimizi alırız diye” dedi.

Bu arada Kahramanmaraş Valiliği, yeniden kaya parçası düşebileceği ve heyecan tehlikesi nedeniyle evlere girilmemesi konusunda mahalle halkına uyarıda bulundu.